Fünf Jahre „Wir schaffen das“ – Awo Mühlhausen zieht Bilanz

Die Fachstelle für Migration, Teilhabe und Interkulturelle Beratung der Awo in Mühlhausen zieht Bilanz fünf Jahre nach "Wir schaffen das." V.l.n.r: Judith Wiedemann, Tanja Kolev, Nadia Naji, Stefan Icke und Fatima Asheikh Ali.

Mühlhausen. Fünf Jahre nach dem Höhepunkt der Fluchtbewegungen in Richtung Europa zieht die Mühlhäuser Awo eine positive Bilanz.

Vor fünf Jahren erreichten die Fluchtbewegungen nach Europa ihren Höhepunkt, begleitet von Angela Merkels berühmtem Satz „Wir schaffen das.“ Die Arbeiterwohlfahrt war in Mühlhausen von Anfang an in die Arbeit mit den Geflüchteten involviert. Jetzt, fünf Jahre später, ziehen die Mitarbeiter der Fachstelle für Migration, Teilhabe und Interkulturelle Beratung positive Bilanz. „Wir haben gesehen, dass es tatsächlich funktioniert hat“, sagt Judith Wiedemann, Leiterin des Jugendbereichs. „Die Befürchtungen sind nicht wahr geworden, dass das System kollabiert oder ähnliches. Es ging alles.“