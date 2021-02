Für Anrode stehen alle Türen offen

Steine an den Ortseingängen von Bickenriede weisen auf die Zugehörigkeit zum Eichsfeld. Der Ort im Unstrut-Hainich-Kreis liegt am Mühlhäuser Landgraben, was das Mainzer Rad (unten) für das Eichsfeld und die Haue für die Freie Reichsstadt Mühlhausen symbolisieren.

Bei der nächsten Runde von Gemeindeneugliederungen halten sowohl Mühlhausens Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD) als auch Dingelstädts Bürgermeister Andreas Fernkorn (CDU) eine Teilung der Gemeinde Anrode und damit eine neue Kreisgrenze am Mühlhäuser Landgraben für möglich. Bruns hatte unlängst gesagt, er könne sich die Stadtgrenze bis dorthin vorstellen. Das schließt die Ortsteile Hollenbach, Dörna und Lengefeld mit ein. Sein Amtskollege in Dingelstädt hält es für unwahrscheinlich, dass die Einwohner all dieser Dörfer bei der anstehenden Befragung den Wechsel in den Eichsfeldkreis befürworten. Bickenriede und Zella dagegen gehörten zum historischen Eichsfeld.