Für die Freiheit viel zu früh

Sie ist jung, nimmt seit drei Jahren Drogen und kämpft um die Rückkehr in ein normales Leben. Für eine 21 Jahre alte Frau ist vom Landgericht Mühlhausen die weitere Unterbringung in der Psychiatrie festgelegt worden. „Für die Freiheit wäre es viel zu früh“, hieß es im Urteil. Spätestens da musste die Mühlhäuserin die Hoffnung begraben, eventuell auf Bewährung herauszukommen.

Sie leidet an einer psychischen Störung, konkret einer paranoiden Schizophrenie und ist deswegen für die Widerstände gegen Vollstreckungsbeamte nicht zu bestrafen, auch nicht für die Brandstiftungen, bei denen sie Schlangen und Spinnen töten wollte.

Im September und im November 2018 war sie ausgerastet. Die Polizei musste sie in einem Fall vom Dach holen, doch die Frau wehrte sich mit Tritten dagegen. In einem anderen Fall hat sie sich gegen Sanitäter bei einem Notfalleinsatz gewehrt. Das ist alles einigermaßen glimpflich ausgegangen, doch sie kann sich nicht steuern und wird gewalttätig, wenn es nicht so läuft wie erhofft.

Die krankhaft seelische Störung war schon da, als sie mit dem Drogenkonsum begann. Sie verlor ihre Ausbildungsstelle bei der Stadtverwaltung. Niemand erkannte damals ihre Erkrankung. Sie landete immer wieder vor der Jugendrichterin, hatte aber wenig Chancen, gegen ihre Erkrankung anzukämpfen. Käme sie auf freien Fuß, würde sie sofort wieder nach Drogen suchen und diese nehmen. „Sie würde ihre Medikamente absetzen und die Drogen weiter nehmen“, hatte der Gutachter im Prozessverlauf klargemacht.

Im Maßregelvollzug hingegen erhält sie eine Behandlung, die sich schon positiv auswirkt. Die junge Frau sei gefährlich, wenn sie nicht das bekomme, was sei wolle, wurde ebenso festgestellt. So lange ihr eingebildete Stimmen sagten, dass sie sich mit Feuer wehren könne, sei Gewalt gegen Dritte nicht vom Tisch, wurde vor Gericht ausgeführt. Er drohten erhebliche Straftaten. Deshalb müsse die 21-Jährige als gefährlich für die Allgemeinheit eingeschätzt werden – sie dürfe vorerst nicht in Freiheit.

In der psychiatrischen Unterbringung bleibt sie solange, bis sie selbst begriffen hat, dass sie krank ist und Medikamente nehmen muss.