Für ein Schäferstündchen nach Mühlhausen

Er ist ein echter Draufgänger. Und das kann man im Fall von Alpaka-Männchen Tru Highlander wörtlich nehmen. Züchter aus ganz Deutschland wollen, dass der gut aussehende Zuchthengst aus Mühlhausen ihren Stuten ein Baby macht. Denn auf Leistungsschauen holt Tru Highlander regelmäßig Pokale, gehört zu den erfolgreichsten Alpakas Deutschlands – sehr zur Freude seines Züchters Detlef Räsener.

Seit elf Jahren hält der 57-Jährige Alpakas. Warum, das erklärt er mit einem südamerikanischen Sprichwort. „Schau einem Alpaka nie zu tief in die Augen, du könntest dich verlieben.“ Und so war es auch um den Mühlhäuser geschehen – allerdings bei einem Urlaub in Australien, wo die Tiere, die eigentlich aus Peru, Chile und Bolivien kommen, schon länger auf großen Farmen gezüchtet werden.

Ein halbes Jahr lang bereitete der gelernte Kfz-Schlosser die Ankunft der Tiere vor. Zwei Stuten und ein Fohlen bekamen ein neues Zuhause in der Mühlhäuser Sachsensiedlung. Es folgten Sachkunde-Kurse und der Kauf von Nachbargrundstücken, um die Tiere zu halten. Nach einiger Zeit fiel die Entscheidung, sich voll der Zucht zu widmen. Den Erfolgshengst hat Räsener von einer Züchterin aus der Schweiz. Eigentlich sollte ein anderes Tier mit nach Mühlhausen. Im Nachhinein ein glücklicher Zufall, dass es Tru Highlander wurde. Der hat sich von Anfang an wohl gefühlt und sich bestens entwickelt.

Verkauf der Wolleist nur kleiner Zusatzverdienst

Seit elf Jahren züchtet Detlef Räsener Alpakas. Foto: Alexander Volkmann

Im Alter von zwei Jahren war er zum ersten Mal auf einer Show und holte gleich den begehrten Titel als bester Hengst der Show. Ein Jahr später, 2012, gelang sogar der Hattrick – drei Titel in Folge als bester Hengst. Körperbau, Proportionen und die Zahnstellung stimmen. Dazu ist auch die Vliesqualität, also das Fell, ausgezeichnet.

Mittlerweile bringen Züchter aus ganz Europa ihre Stuten zum Schäferstündchen mit dem Alpakahengst nach Mühlhausen. Und umgekehrt chauffiert Detlef Räsener ihn im mobilen Deckservice durch Deutschland. Vier Stunden am Stück könne der Akt, der bei Alpakas wegen der Geräusche auch „Orgeln“ genannt wird, dauern. Nicht umsonst würden männliche Alpakas auf Spanisch auch als Machos bezeichnet.

Heute hat Räsener vier Deckhengste und weitere Mutter- und Jungtiere. Wirtschaftlich werde die Zucht durch den Verkauf der Deckungen und der Jungtiere. Der Verkauf von Produkten aus Alpaka-Wolle sei dagegen lediglich ein kleiner Zusatzverdienst. In dem kleinen Hofladen gibt es Wolle und gestrickte Produkte.

Einmal im Jahr müssten die Tiere geschoren werden. Das Vlies geht dann in eine Wollmühle in Österreich, an der Räsener Anteile hält. Jeder Züchter bekommt die Wolle von seinen Tieren zurück. Alpakawolle sei sieben Mal wärmer als Schafwolle.

Diese Tiere könnenbis 20 Jahre alt werden

Alpaka-Wolle ist sieben Mal wärmer als Schafwolle. Foto: Alexander Volkmann

Etwa 30.000 Alpakas werden deutschlandweit gehalten, weiß Räsener. Um die 20 Jahre alt können die Tiere werden. Tru Highlander ist neun. „Er steht gut da“, meint Räsener. Das wichtigste sei gutes Heu. Davon verschlingen seine Tiere etwa einen großen Ballen pro Woche. Für Nachwuchs ist bereits gesorgt. Highland Dacota, der Sohn des Erfolgshengstes, steht schon in den Startlöchern. In der Vorweihnachtszeit ist Detlef Räsener mit seinen Alpakas auch auf Märkten zu finden, so am 29. November zur langen Einkaufsnacht in Mühlhausen, am 30. November in Görmar, sowie am 2. Advent in Felchta und am 3. Advent in Kloster Anrode.