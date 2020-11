Für Post Mühlhausen ist Duell in Neu-Ulm richtungsweisend

Trotz diverser Einschränkungen will sich Erik Schreyer nicht beschweren. Während der gesamte Amateursport ruht, können die Postler ihrem Sport ganz normal nachgehen - strenger Regeln inklusive. So u.a. Lubomir Jancarik, der nach einem längeren Aufenthalt in Thüringen nun wieder in seiner Heimat Tschechien das Training absolviert. „Es ist alles individuell geregelt. Egal, wo die Jungs sind, können sie gut trainieren und sich vorbereiten“, sagt der Trainer der Mühlhäuser.

In Ulm haben sich die Postler seit Freitag versammelt, um sich gemeinsam auf das schwere Spiel beim TTC Neu-Ulm (Sonntag/15 Uhr/Livestream im Internet) vorzubereiten. Der Gegner steht auf Platz zwei mit der perfekten Bilanz von vier Siegen aus vier Spielen. „Ich habe sie vor der Saison auf dem Schirm gehabt. Mit Europameister Emmanuel Lebesson und Tiago Apolonia verfügen sie über absolute Topstars der Liga“, sagt Schreyer.

Und dann ist da noch die Unbekannte Shuai Hao. Der starke Chinese hat zwar bisher noch kein Spiel für den TTC bestritten, „weilt aber bereits in Düsseldorf und trainiert dort“, weiß Schreyer aus sicherer Quelle. Sollte dieser zum Einsatz kommen, landet Post wohl in der klaren Außenseiterrolle. „Sie haben kaum einen Schwachpunkt. Aber jedes Spiel muss erst gespielt werden“, sagt der Coach, der dennoch von einem richtungsweisenden Spiel für den weiteren Saisonverlauf spricht.