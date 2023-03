Für Schüler im Unstrut-Hainich-Kreis: So viel Auswahl wie noch nie

Görmar. Die 22. Bildungsmesse für den Unstrut-Hainich-Kreis wird vorbereitet. Sie findet in Görmar statt. Erstmals wird es aus dem östlichen Tel des Kreises einen Bustransfer geben.

So viele Aussteller wie noch nie wird die 22. Bildungsmesse des Unstrut-Hainich-Kreises am Samstag, 22. April, auf dem Gelände vom Berufsschulcampus in Görmar bieten (10 bis 15 Uhr). Das Programm stellten am Montag die Kreisverwaltung und die Firma „Says Marketing“ aus Erfurt vor. 113 Firmen hätten ihr Kommen zugesagt, was dazu führt, dass das Messegelände vergrößert wird. Unter den Ausstellern sind zwei Dutzend, die erstmals dort sind – sie kommen aus den Bereichen Pflege, Bau, Orthopädie und Sport.

Zudem öffnet erstmals parallel die Berufsschule ihre Türen, unterbreitet Angebote. „Wir wollen damit noch besser die Verbindung schaffen zwischen dualer und Ausbildung in Vollzeit, zwischen Schule und Wirtschaft“ sagt Schulleiter Jens Ritter. Es solle ein „Erlebnistag in nie da gewesener Qualität werden“, sagt Jennifer Hornschuch von „Says Marketing“.

Erstmals soll kostenfrei ein Bus eingesetzt werden, der – mit Start um 9.30 Uhr – Schüler und ihre Eltern über die Stationen Ballhausen, Bad Tennstedt, Bruchstedt, Blankenburg, Schlotheim und Körner nach Görmar und wieder zurück bringt. „Wir haben bei unserer Analyse vergangener Bildungsmessen gemerkt, dass aus diesen Regionen der Zuspruch geringerer war als aus anderen. Wird der Transfer angenommen, lässt er sich sicher ausweiten“, sagt Landrat Harald Zanker (SPD).

Mit einer interaktiven Internetseite (www.bildungsmesse-uhk.de) will man die jungen Leute direkt abholen. Dort lässt sich vorab ein Blick aufs Messegelände werfen, lassen sich Firmen raussuchen, die mit ihren Angeboten zu den eigenen Vorstellungen passen. Zudem sind Videos gedreht worden, die in der Nach-Oster-Woche über You Tube, Instagram und Facebook ausgespielt werden.