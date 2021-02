Für Unstrut-Hainich-Kreis wird Biotonne empfohlen

Die Bürger im Landkreis trennen ihren Müll schon ordentlich. Dennoch könnte der Restabfall in der Hausmülltonne reduziert werden. Vor allem mit einer separaten Biotonne. Das ist das Ergebnis einer detaillierten Müll-Analyse, die der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) des Kreises vornehmen ließ.

Über ein Drittel des Inhalts in den Hausmülltonnen ist organisch. Dazu gehören Küchenabfälle, Lebensmittel und Grüngut. Dabei könnten sie zu Kompost werden oder der Biogas-Erzeugung dienen, statt mit dem Restmüll zu verbrennen.

Auch andere Wertstoffe wie Glas, Papier oder Verpackungen landen im Hausmüll, wenn auch weniger häufig. Besonders problematisch sind Schadstoffe, etwa alte Batterien, auch wenn sie nur einen geringen Teil des Abfalls ausmachen.

Detailliert in die Hausmülltonnen der Region schaute das Witzenhausen-Institut für Abfall, Umwelt und Energie 2020 im Auftrag des AWB. Sieben Jahre nach der letzten Analyse wollte der Entsorger wissen, ob es Verbesserungspotential etwa bei der Wertstofftrennung gibt.

Dazu untersuchte das Institut detailliert den örtlichen Müll. Ausgewählt wurden vier Gebiete: Exemplarisch für den ländlichen Bereich waren fünf Dörfer um Bad Tennstedt. In Mühlhausen untersucht wurde der Müll in Wohngebieten mit Ein- und Zweifamilienhäusern, in der Innenstadt mit ihrer dichten Mischstruktur und in mehrgeschossigen Wohnblöcken. Dort wurden zum Frühlings- und Herbstbeginn 2020 an regulären Abfuhrtagen Stichproben von je 1000 Kilo in separaten Fahrzeugen abgeholt. Dieser Müll wurde dann per Sieb nach Größe und per Hand je nach Wertstoffart sortiert.

Heraus kam ein repräsentatives Bild für den gesamten Unstrut-Hainich-Kreis. Festgehalten ist alles in einer 40-seitigen Studie.

Was fanden die Gutachter heraus? Das größte Potenzial für die Reduzierung des Hausmülls biete die Organik, besonders Nahrungs- und Küchen-, aber auch Gartenabfälle. Wörtlich schließt die Studie: „Daher wäre die Einführung einer Biotonne zur separaten Erfassung dieser Materialien sehr zu empfehlen.“ Nahrungsreste machen knapp ein Fünftel des Mülls aus, Grüngut über ein Zehntel. Erstaunlicherweise fand sich der höchste Anteil an Gartenabfällen in Tonnen von Wohnblöcken. Er stamme offenbar von der Pflege der Grundstücke.

Hohe Quote beim Trennen von Papier, Glas und Verpackungen

Um die Biotonne, die seit 2015 gesetzlich vorgeschrieben ist, wird im Kreis schon lange gestritten. 2023 soll sie nun kommen. Das soll der Kreistag im März beschließen.

Auch sonst wird Müll offenbar weniger getrennt bei großen, von vielen gemeinsam genutzten Behältern, wenn auch nicht im extremen Maß. So fanden sich in den 1100-Liter Containern der Blöcke häufiger als anderswo Papier, Glas und andere Wertstoffe. Müll trennen bringe hier „dem einzelnen Haushalt keinen Vorteil“, so die Studie. In kleineren Wohnstrukturen achte man mehr darauf, was in die Hausmülltonne muss – je kleiner die benötigte Tonne, desto weniger Gebühren.

„Potenzial für eine weitere Reduzierung der Hausmüllmenge und durch bessere Trennung der Abfälle und Nutzung der Sammelsysteme durch die Bürger ist durchaus vorhanden. Jedoch bewegt sich der Unstrut-Hainich-Kreis bereits auf hohem Niveau der separaten Erfassung“, ist ein weiteres Fazit. Bei Papier, Glas, Verpackungen und Textilien würden schon 90 Prozent und mehr getrennt gesammelt.

Die Hausmülltonne werde auch „von den Bürgern leider regelmäßig“ für die Entsorgung von Schadstoffen genutzt. Alleine 149 Batterien fanden sich in den Stichproben, ebenso 174 Elektrokleingeräte. Das erscheine wenig, komme aber trotzdem viel zu häufig vor.