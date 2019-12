Die ehemalige Hofmeierei in der Hüngelsgasse 13. Hier lebte der als Hexenverfolger bekannte Martin Germann.

Fundstück (229): Die letzte Hexenverbrennung Langensalzas

In diesem 1608 in der Hüngelsgasse 13 erbauten Haus zog 1660 der fürstliche Steuereinnehmer und Amtsverwalter Martin Germann ein. Dieser war als Hexenverfolger berüchtigt. 1663 ließ er eine 17-Jährige vor dem Mühlhäuser Tor der Stadt Langensalza verbrennen. Sie stammte aus Mülverstedt und war bei ihrer Großmutter in Langensalza zu Besuch. Unter Folter gestand sie, dass sie lebende Mäuse gebären könne. Es sollte die letzte Hexenverbrennung der Stadtgeschichte sein. 1711 wurde das Haus die städtische Hofmeierei. Dort wohnte der Pächter und Verwalter aller städtischen Feldflächen. Bis 1900 stand dort auch die vierspännige Trauerkutsche der Stadt.