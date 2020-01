Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fundstück (231): Der Brunnen des heiligen Jakob

Die Ratsherren Langensalzas begaben sich 1537 zu den Herren von Goldacker auf die Burg Ufhoven. Sie baten darum, Salza-Wasser von der Obermühle am Klausberg in Holzröhren in die Stadt leiten zu dürfen. Schon am Jahresende floß Trinkwasser in den hier abgebildeten Jakobi-Brunnen (Lange Straße), das Städtische Brauhaus (Bornklagengasse), zur Nobelherberge Zum Weißen Schwan (Markstraße 30), in den Breiten Brunnen (heute Rathausbrunnen) und in das erste Badehaus der Stadt (Bonifaziusgasse 12). Die Stadt zahlte jährlich vier Gulden an die Edlen von Goldacker zu Ufhoven für das Wasser.