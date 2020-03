Fundstück (241): Die Anfangszeit Langensalza Automobilisten

Die Firma Greiner Erfurter Straße 13 gab 1920 diese Werbung aus. Neben ihrem Tankdienst, der Fahrschule und der Autoreparatur gab es Autos der Firmen Audi, Wanderer und Auto-Union zu kaufen, dazu noch Magirus-Lkw. Neben den damals gültigen Verkehrszeichen an den Autos waren Fahrstrecken angegeben. Etwa nach Stettin waren es von Langensalza 460 Kilometer. Bis 1990 gab es in der Erfurter Straße in Langensalza noch die von Firma Greiner erbaute Tankstelle.