Fundstück (245): Der Marstall der Herzogin Friederike

Auf der Fläche des Hauses Lange Straße 19 in Langensalza standen bis zum Brand 1714 vier einzelne Häuser. Der Amtsverwalter Johann Lehmann errichtete auf der Brandstätte 1740 Ställe um das Gebäude. Die Herzogin Friederike von Sachsen-Weißenfels mietete 1746 den östlichen Teil. In jenem Jahr bezog sie ihren Witwensitz in der Stadt Langensalza, das Schloss Dryburg. Da sie am Schloss keine Pferdeställe hatte, mietete sie das Gebäude Lange Straße 19 als herzoglichen Marstall an.