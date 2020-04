Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fundstück (247): Blechbaracken in der Garnison

Ab 1704 gab es in Langensalza Soldaten, aber keine Kaserne – das Militär wohnte in Häusern privater Bürger, die Kommandeure im Gasthof „Zum Güldenen Kreuz“ am Kornmarkt. Im 19. Jahrhundert bemühte sich Bürgermeister Oskar Wiebeck, eine Garnison in die Stadt zu bekommen. Mit Erfolg. An der Thamsbrücker Straße wurde eine Kaserne gebaut, in die am 1. Oktober 1900 ein Jäger-Regiment zu Pferde einzog – Wehrpflichtige mit vier Jahren Dienstzeit. Weil der Platz nicht reichte, wurden auf dem Exerzierplatz Wellblechbaracken gebaut. Die Mauer davor steht heute noch, durch das Tor (links) fährt man auf den Garnisons-Parkplatz.