Fundstück (249): Die Freimaurer-Loge von Langensalza

Weinhändler Karl Wagner gründete 1861 mit dem herzoglichen Schulrat a.D. Friedrich Wilhelm Looff die „Freimaurer-Loge Hermann von Salza im Orient Langensalza“. Die Bauhütte – das Vereinslokal – war in der Tonnaer Straße 9. Er war ein Geheimbund nur für Männer, die Mitglieder nannten sich Brüder. Nach dem Tod Wagners übernahm Looff den „ersten Hammer“ der Loge und war Meister vom Stuhl. Noch heute wird er als Persönlichkeit der Langensalza Geschichte genannt. Die Bruderschaft der Freimaurer war in der NS- und auch in der DDR-Zeit verboten. Die Farblithographie aus aus dem Jahr 1896 ist heute sehr selten.