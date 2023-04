Fußballer putzen Bad Langensalzaer Ortsteil

Thamsbrück. Drei große Säcke Müll wurden in Thamsbrück gesammelt. Eine weitere Aktion soll in Schönstedt folgen.

Zum Frühjahrsputz trafen sich am Samstag Fußballer der SG Thamsbrück/Schönstedt trotz strömenden Regens in dem Bad Langensalzaer Ortsteil. Drei große Säcke mit Müll wie Flaschen und Zigarettenkippen kamen zusammen. Gesammelt wurde rund um den Sportplatz, am Spielplatz, auf dem Marktplatz, am Kindergarten und an der Eisdiele sowie in einigen Straßen und auf Wegen.

In zwei Wochen soll eine weitere Aktion in Schönstedt stattfinden, sagte Markus Thalmann. Er hatte die Aktion initiiert, angeregt von seinem Sohn Julius. Es war das erste Mal, dass die SG-Kicker auf diese Weise zur Ortsverschönerung beitrugen. Vielleicht werde man das nun regelmäßig wiederholen, sagte Thalmann.