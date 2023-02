Fußgängerbrücke in Schlotheim soll neu gebaut werden

Schlotheim. In Schlotheim stehen derzeit einige Brücken auf dem Prüfstand. In der Krautgasse wird demnächst gebaut.

Nach der Brücke an der Sorge soll in diesem Jahr auch die Fußgängerbrücke Mehlergasse/ Krautgasse in Schlotheim erneuert werden. Der Stadtrat stimmt jetzt der Vergabe der Planungsleistungen zu. Eine Prüfung der zehn Meter langen Brücke vor etwa zwei Jahren ergab, dass eine Erneuerung dringend notwendig ist. Der Ersatzneubau soll etwa 180.000 Euro kosten. Einen Förderantrag will die Landgemeinde Nottertal-Heilinger Höhen stellen.