Bad Langensalza Bad LangensalzaDie Show Musical- und Operettengala macht am Freitag 8. November Station im Kultur- und Kongresszentrum Bad Langensalza. Die Vorstellung beginne um 19.30 Uhr, teilte Martina Ressel für ...

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gala mit Opern und Musicals

Die Show Musical- und Operettengala macht am Freitag 8. November Station im Kultur- und Kongresszentrum Bad Langensalza. Die Vorstellung beginne um 19.30 Uhr, teilte Martina Ressel für die Veranstalter mit. In zweieinhalb Stunden werde das Beste aus 15 der beliebtesten Musicals und Operetten geboten. Karten ab 22,10 Euro gibt es unter ticketshop-thueringen.de und in der Tourist-Info.