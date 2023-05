Gangster stehlen Luxusschlitten einer Bad Langensalzaer Familie: Das ist ihre perfide Masche

Ufhoven. Spurlos verschwunden ist das Auto einer Familie in der Nähe von Bad Langensalza. Erst vor drei Wochen kam ein luxuriöses Fahrzeug in diesem Ort im Unstrut-Hainich-Kreis abhanden. Das ist die perfide Masche der Gangster.

Übernacht wurde das Auto von Pascal Bader aus Bad Langensalzas Ortsteil Ufhoven gestohlen.

Von der gut 300-PS-starken Familienkarosse, die auf Baders Grundstück abgestellt und verschlossen war, fehlt Mittwochmorgen jede Spur. Die junge Familie ist geschockt, die Kriminalpolizei ermittelt. Es ist der zweite schwere Diebstahl eines luxuriösen Wagens binnen weniger Wochen in Ufhoven. Die Gangster gehen dabei mit einer perfiden Masche vor.

Pascal Bader ist gelernter Kraftfahrzeugmechaniker, liebt große, auffällige Autos, schraubt zu Hause gern noch selbst. Die Wohngegend vor den Rosenfeldern in Ufhoven: idyllisch. Schmucke, mit Liebe hergerichtete Einfamilienhäuser. Von Diebstählen oder gar Kriminalität bisher keine Spur. Die Nachbarn kennen sich, passen aufeinander auf. Doch was war geschehen?

Auto stand bisher immer in der Garage

Der 40-jährige Familienvater nennt es eine Verkettung unglücklicher Umstände, die dazu führten, dass sein aufgemotzter Audi Q7 wohl auf nimmer Wiedersehen verschwand. Hoffnung, das Auto jemals in einem noch zu gebrauchenden Zustand wiederzufinden, hat er wenig. „Am Dienstag habe ich am Auto meiner Frau getüftelt, Kleinigkeiten repariere ich zu Hause selbst“, sagt der gelernte Mechaniker. Nach dem Abendbrot mit den Kindern habe er sich gemeinsam mit seiner Frau bettfertig gemacht. Danach schaute das Paar noch fern.

Das Familienauto der Baders ist wertig. War nahezu vollausgestattet, trägt riesige 23-Zoll-Felgen und ist mit einem Neupreis von gut 100.000 Euro zu beziffern. Pascal Bader habe immer darauf geachtet, dass der mühevoll erarbeitete Wagen, den er gebraucht gekauft hat, am Abend immer in die Garage neben dem Haus geparkt wurde. Am Dienstagabend nicht – mit fatalen Folgen.

Weil Baders Ehefrau am Mittwochmorgen mit dem Familienauto an ihre Arbeit nach Mühlhausen fahren wollte, holte er kurz vor dem Schlafengehen, gegen 23 Uhr, noch seine Jacke und das Portemonnaie aus dem Audi. Dass ihn zu dieser Zeit jemand beobachten könnte oder dass sich jemand in der Nähe zum Grundstück aufgehalten haben, davon hat er nichts bemerkt. – Alles wie immer, ganz normal. Nur wenige Meter trennen das Schlafzimmer im Erdgeschoss von dem auf dem Grundstück abgestellten Audi. Am Mittwochmorgen dann das Entsetzen. Baders Frau bemerkte den Diebstahl. Ruft um 6.20 Uhr aufgeregt durchs Haus: „Schatz, unser Auto ist weg“. Der 40-Jährige ruft sofort die Polizei, diese habe aber niemanden geschickt. Er selbst fuhr später zur Bad Langensalzaer Polizeistation, um Anzeige wegen Diebstahls zu erstatten.

Signal des Autoschlüssels wurde abgefangen

Nach Baders Auffassung kannten sich die Gangster bestens aus. Der Audi ließe sich ohne Schlüssel starten, das Prinzip heißt „Keyless Go“. Dabei sendet der Autoschlüssel ein Signal, das Fahrzeug denkt, der Besitzer ist in der Nähe, lässt sich öffnen und auch starten. „Die haben das Signal unseres Autoschlüssels vor der Haustür abgefangen und gespeichert. Sind dann zu unserem Auto und in aller Ruhe davongefahren, bemerkt haben wir davon nichts. Der Diebstahl war mit der richtigen technischen Ausstattung wohl ein Kinderspiel“, sagt Bader.

Von dieser perfiden Masche hatte er schon gehört. Dass es ihm selbst aber einmal so gehen könnte, daran habe er nie geglaubt und hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Er bittet Bewohner und Nachbarn im Umfeld und an den Zufahrtsstraßen, falls sie eine Kamera installiert haben, das Videomaterial in der Zeit zwischen 0 und 6 Uhr am Mittwochmorgen zu prüfen und falls sie Hinweise haben, sich bei der Polizei zu melden. Bereits vor gut drei Wochen wurde das baugleiche Auto einer Elektrofirma im Ort gestohlen, auch davon fehlt bisher jede Spur.