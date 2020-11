Wie Gastronomen aus dem Landkreis mit der Situation umgehen und welche Prognosen sie für die zukünftigen Monate haben.

Mike Haupt (50), Nottertal in Körner:

„Die für dieses Jahr geplanten Familien oder Firmenweihnachtsfeiern sind nahezu alle abgesagt. Es zeichnet sich ab, dass wir unser Geld nicht mehr mit großen Feiern verdienen. Die wird es weiter geben, aber über lange Zeit nicht mehr so wie wir es kennen. Deshalb haben wir uns entschlossen, zu investieren und das Tagesgeschäft auszubauen. Unsere Küche ist schlagkräftig. Wir nutzen die Zeit und schaffen gerade einen neuen Gastraum, das Vereinszimmer im Nottertal wird weichen.“

Martin Braun Foto: Sabine Spitzer

Martin Braun (33), Ratswaage in Bad Langensalza:

„Wir konzentrieren uns auf Gerichte zum Mitnehmen, etwa Martinsgans in Portionen oder als Braten. Wir überlegen, das beizubehalten. Über den Sommer haben wir ein gutes Geschäft gemacht, mit neuen Stammkunden aus der Umgebung.

Viele haben uns nach der Bundesgartenschau gefragt. Davon werden wir profitieren. Für die Ausfälle von März bis Mai haben wir Hilfen beantragt und schnell bekommen – auch wenn die Summe ein Tropfen auf dem heißen Stein war.“

Petra Schneider Foto: Alexander Volkmann

Petra Schneider (54) Biocafé Mühlhausen:

„Mit dem ersten Lockdown habe ich begonnen, Essen zum Abholen anzubieten. Ich konnte auf viele Stammgäste zählen. Leider lässt der Schwung der solidarischen Essensgemeinschaft nach. Im Schnitt komme ich auf fünf, sechs Essen am Tag. Das ist für November nicht unüblich, allerdings wird das ansonsten durch das bessere Café-Geschäft kompensiert. Die Situation wird mir nicht mehr lange erlauben, so weiter zu machen. Ich koche solange der Bedarf den Aufwand rechtfertig.“

Toni Hyseni Foto: Daniel Volkmann

Toni Hyseni (44), Villa Italia, Harth-Haus und Rosencafé in Bad Langensalza:

„Als wir schließen mussten, haben wir es in der Villa mit einem Lieferservice versucht wie beim ersten Lockdown. Es waren zu wenige Bestellungen, so dass wir das einstellten. Jetzt sind alle 26 Mitarbeiter in Kurzarbeit. Die Situation macht es schwer, das Personal zu halten. Alle haben Familie und müssen Geld verdienen. Stammkunden stehen zu uns und kaufen fleißig Gutscheine. Zudem wurde keine der Familienfeiern storniert, sondern verschoben.“

Norbert Dorfmann Foto: Sabine Spitzer

Norbert Dorfmann (69), Marinas Stübchen in Bad Tennstedt:

Corona hat mir Zeit für Investitionen verschafft. Die Theke, die durchgefault war, wird derzeit erneuert. Auch werden die Eckbänke frisch bezogen und der Gastraum gemalert. Mit den Einnahmen aus Abhol- und Liefererservice, den wir jetzt im zweiten Lockdown neben dem Wochenende zusätzlich dienstags anbieten, kann ich die Fixkosten decken. Im Sommer lief das Geschäft im Biergarten gut. So konnte ich etwas zur Seite legen, ich bekomme aber auch Rente. Den Kellner musste ich in Kurzarbeit schicken.