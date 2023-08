Gaststube und Bühne: Auf Rollen durch den Unstrut-Hainich-Kreis

Mühlhausen. Unterwegs mit einem Anhänger: Evangelische Kirche zieht mit ihrem Erprobungsraum-Mobil durch die Region. Was haben die Mitarbeiter in den vergangenen Monaten erlebt? Was haben sie mit der rollenden Bühne vor?

Unterwegs sein in der Region. Menschen erreichen, die mit Kirche nicht viel am Hut haben. eine Bühne bieten oder auch eine Gaststube. Seit mehr als einem Jahr versucht das der Anhänger des Erprobungsraumes vom Kirchenkreis in Mühlhausen. Einen konkreten Namen hat er nicht. „Alle Vorschläge, die uns erreicht haben, waren zu einengend, keiner hat erfasst, was das Mobil für Möglichkeiten bietet“, sagt Hanne Lasch. Sie ist, wie Nick Böttner, Referent des Erprobungsraumes. Zusammen mit Pfarrer Friedrich Zimmermann, der bis zu seiner Hochzeit in diesem Sommer Berger hieß, bilden sie seit Jahren ein Team. Von der Synode des evangelischen Kirchenkreises wurde das Projekt im Frühjahr um sechs Jahre verlängert.

Gaststätte und Bühne. Ein Ort für eine Andacht, für Gedankenaustausch und Lesung. Direkt auf dem Anhänger, der sich nach drei Seiten öffnen lässt, oder davor, vor Regen mit einem Dach geschützt. Der Anhänger lässt sich vielseitig einsetzen, und er war in seinen ersten anderthalb Jahren auch vielseitig im Einsatz – zum Weihnachtsmarkt in Großwelsbach genauso wie zum Sommerfest der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) am Radweg zwischen Schlotheim und Marolterode. „Wir wollen in den Orten keine eigenen Feste auf die Beine stellen, sondern bestehende unterstützen“, sagt Hanne Lasch.

Ziel sei es, die Region zu bereichern. „Wir sind eine Ergänzung bestehender Angebote: Wir nehmen niemandem etwas weg – auch nicht den Pfarrern“, sagt Zimmermann. Und dabei geht es um den Raum zwischen Großwelsbach sowie Groß- und Kleinvargula. „Die Pfarrerinnen der Bereiche Kirchheilingen, Bad Tennstedt und Großvargula sind offen und dankbar für unsere Angebote.“ Das Motto, das man mit Begegnungen auf dem und am Anhänger verbindet, ist an dessen Wänden zu lesen: Entfalte deinen Raum: Raum geben, Freude teilen.

Idee angelehnt an Verkaufsautos, die über die Dörfer fahren

Man werde dort aktiv, wo sich „gute Gemeinschaft unterstützen lässt“, sagt Böttner. Er war es selbst anderthalb Jahre lang in Bad Tennstedt. Dort sei es über den Aufbau einer Theatergruppe, die sich im weitgehend verwaisten Ratskeller trifft, gelungen, den Raum auch für andere Gruppen zu einem Treffpunkt werden zu lassen.

Die Idee, sich einen solchen Anhänger anzuschaffen, hat Zimmermann in den Erprobungsraum und damit in den Kirchenkreis gebracht. „Ich stamme aus einem 70-Einwohner-Dorf im Kreis Nordhausen. Da kam regelmäßig ein Verkaufsauto vorgefahren, und das wurde zu einem Treffpunkt der Menschen.“ Genau das ist auch das Ziel des Erprobungsraum-Anhängers. „Und wenn die Leute danach sagen: Das hätte ich nicht gedacht, dass das auch Kirche macht, dann waren wir erfolgreich“, sagt Hanne Lasch. Sie ist Sozialpädagogin, Nick Böttner Ingenieur, Musiker und Wildnispädagoge. „Unser Superintendent hat viel Mut bewiesen, mit uns beiden Menschen einzustellen, die keine kirchliche Ausbildung genossen haben. Wir bringen unsere Talente ein, aber auch eine andere Sicht als Pfarrer und Gemeindepädagogen.“ Gemeinden aus dem Kirchenkreis können ihn kostenfrei nutzen, alle andere zahlen eine geringe Miete.

Zahlen und Fakten

Das Büro des Erprobungsraums findet sich in der Mühlhäuser Straße 3 in Bad Langensalza.

Das Programm findet sich auf www.erprobungsraum-lsz.de

Neben regelmäßigen Veranstaltungen gibt es auch einmalige: So findet am Freitag, 1. September, 19 Uhr, eine Lesung und Musik statt.

Angelina Pawlik aus Großvargula wird aus ihrem ersten Gedichtband „Drehpunkte des Sichtbaren“ lyrische Texte und Gedichte lesen.

Musikalisch begleitet wird der Abend von Michael Hänsch, der mit seiner Gitarre die Texte umrahmt.

Der Eintritt ist frei.