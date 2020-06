Bisher kamen Vertreter des Welfenbunds zum Schlacht-Gedenken nach Bad Langensalza (im Bild). In diesem Jahr findet die Erinnerungsveranstaltung in Celle statt.

Gedenken an Schlacht 1866

An die Schlacht bei Langensalza im Jahr 1866 soll am Samstag, 27. Juni, erinnert werden. Bürgermeister Matthias Reinz und Merxlebens Ortsteilbürgermeister Jan Edelhäußer (beide parteilos) legen am Hannoveraner-Denkmal um 8.30 Uhr im Arboretum einen Kranz nieder. Danach fahren sie gemeinsam nach Celle, um an einer Gedenkfeier des Welfenbundes teilzunehmen.

Sonst ist es Tradition, dass der Welfenbund in Bad Langensalza der Schlacht gedenkt – auch als Mahnung gegen politische Irrwege, Gewalt und Krieg. Laut Reinz habe sich der Bund entschlossen, wegen der Corona-Regeln diesmal nicht in die Kurstadt zu kommen. Die Schlacht bei Langensalza war das erste größere Gefecht auf dem westlichen Kriegsschauplatz während des Deutschen Krieges.

