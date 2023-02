Gedenkveranstaltung für die Geschwister Scholl am Mühlhäuser Mehrgenerationenhaus

In Gedenken an die Mitglieder der Widerstandsgruppe legt der Oberbürgermeister weiße Rosen nieder.

Mühlhausen. Vor 80 Jahren sind die Geschwister Scholl vom Nazi-Regime zum Tode verurteilt worden. Oberbürgermeister Johannes Bruns erinnert in Mühlhausen an ihren Todestag.

Vor 80 Jahren, am 22. Februar 1943, wurden die Geschwister Scholl und Christoph Probst, Mitglieder der Widerstandsgruppe „Weiße Rose“, in München zum Tode verurteilt und hingerichtet. Anlässlich des Jahrestages erinnerte Oberbürgermeister Johannes Bruns am Mittwoch an die Widerstandsgruppe. Dafür wurden auf den Stufen des Mehrgenerationenhauses „Geschwister Scholl“ in Mühlhausen, das nach Hans und Sophie Scholl benannt worden ist, weiße Rosen niedergelegt.

Christoph Probst, Hans und Sophie Scholl wurden im Februar 1943 für Flugblätter gegen das Nazi-Regime verurteilt. Das Mühlhäuser Mehrgenerationenhaus trägt seit 1992 den Namen des Geschwisterpaares Scholl.