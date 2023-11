Mit mehreren Veranstaltungen erinnern die Förder- und Gemeinschaftsschule Janusz Korczak in Mühlhausen an ihren Namensgeber. Den Auftakt bildete ein inklusiv einstudiertes Musical über Korczak, das nun im Förderschulteil in Höngeda aufgeführt wurde und das auch in Mühlhausen zu sehen ist .