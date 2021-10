Gegen Baum geprallt - 21-Jährige schwer verletzt

Mühlhausen. Die junge Frau war Sonntagabend in Mühlhausen unterwegs.

Am Sonntagabend wurde gegen 19 Uhr eine 21-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt, meldet die Polizei. Die Frau befuhr mit einem Opel die Straße Am Roten Berg und den Windebergweg, aus Richtung Eisenacher Landstraße kommend, in Richtung des dortigen Gewerbegebietes. In einer Linkskurve kam sie aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Am Opel entstand Totalschaden. Die 21-jährige wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen.

Zwei Schwerverletzte nach Unfall im Landkreis Eichsfeld

