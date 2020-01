In Wiegleben wird gebaut.

Wiegleben. Am Frauenberg werden nötige Reparaturen gleich mit erledigt.

Gehweg in Wiegleben wird hergerichtet

. Damit der Gehweg am Frauenberg im Ortsteil Wiegleben vollends hergerichtet werden kann, bewilligte der Bad Langensalzaer Hauptausschuss eine überplanmäßige Ausgabe von knapp 12.000 Euro. Wegen der Verlegung von Gas- und Abwasserrohren sei dort ohnehin eine Baustelle. Man wolle die Chance nutzen, gleich „das gesamte Areal in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen“, heißt es in der Vorlage.

Denn vor allem im vorderen Bereich sei der Gehweg in einem kritischen Zustand, wie bei einem Ortstermin festgestellt worden sei. Daher sollen nun auch die von den erfolgten Bauarbeiten nicht betroffenen Borde und die Oberfläche am Frauenberg mit hergerichtet werden, „dann ist alles ordentlich“, wie Ortsbürgermeisterin und CDU-Fraktionschefin Jane Croll (CDU) sagte.