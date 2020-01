Gehwege in Seebach werden saniert

Der Zustand des Stadtwegs war ein zentrales Thema bei der Einwohnerversammlung in Mühlhausens Ortsteil Seebach. Aber auch andere Anliegen äußerten die rund 50 Bürgerinnen und Bürger. Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD) zog zudem eine positive Bilanz des ersten Jahres nach der Eingemeindung in die Stadt.

In diesem Jahr bekommt der Stadtweg auf beiden Seiten einen neuen Gehweg. Das sei im Eingemeindungsvertrag zugesichert worden und stehe nun im Haushalt, sagte Bruns. Die Einfallstraße von Mühlhausen her weise aber noch weitere Mängel auf, hieß es aus der Bevölkerung. So sei die Fahrbahn generell schlecht. Der OB solle sich beim Kreis als Träger der Straße dafür stark machen, dass wenigstens der Belag erneuert werde.

Zudem wünschen sich Anlieger, dass die Tempo-30-Begrenzung bereits ab dem Ortsschild gilt und dass auf Höhe von Grundschule und Kindergarten ein Zebrastreifen aufgebracht würde. Bisher scheitere das eine, weil der Kreis kein Geld habe, das andere, weil es rein zahlenmäßig zuwenig Bedarf für einen Überweg gibt.

Abgeschlossen wurde vertragsgemäß im letzten Jahr auch der grundhafte Ausbau der Wiesenstraße. Viele weitere kleine Maßnahmen von der Wunschliste des Ortsteilrates seien ebenfalls abgearbeitet oder würden absehbar erledigt – von Reparaturen und Grünschnitt- sowie Pflanzarbeiten, der Beseitigung von Schlaglöchern bis hin zur Einlagerung von Ziegeln aus dem alten Bauhof.

Neue Toilette an der Scheune

In diesem Jahr stehen als weitere Hauptprojekte der Gehwegbau in der Dorlaer Straße und der Anbau einer Toilette an der Heimatscheune an. Der erfolgt in Eigenleistung und wird von der Stadt mit 10.000 Euro gestützt. Der Verkauf der ehemaligen Schule werde in Kürze ausgeschrieben. Noch nicht gefunden ist trotz mehreren Ausschreibungen ein neuer Pächter für den „Weißen Schwan“, sagte Bruns. Allerdings sei die Wiedereröffnung der Gaststätte nur realistisch, wenn die Einwohner und Vereine sie auch besuchten.

Die weiteren Anliegen der Bürger drehten sich dann eher um kleinere Themen wie die Sicherung verwahrloster Grundstücke oder die Aufstellung von Papierkörben.

Ansonsten laufe die Zusammenarbeit mit der Stadt ein Jahr nach der Eingemeindung gut, war dem Abend zu entnehmen. Mit Fachbereichsleiter Markus Edom haben die Ortsteile einen festen Ansprechpartner im Rathaus. Seebach stehen in diesem Jahr zur eigenständigen Verteilung rund 4200 Euro zur Verfügung – dank der Einführung eines Sockelbetrags von 1000 Euro für die Ortsteile mehr als bisher, sagte OB Bruns.

Er lobte die Seebacher, ihre Vereine und Ortsteilräte für ihr reges Engagement. Ortsbürgermeisterin Beatrice Gebhardt (CDU) freute sich zudem über das Interesse im Ort: So viele Bürger seien schon seit langem nicht mehr zu einer Einwohnerversammlung gekommen.