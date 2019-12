Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geistliches Wort: Spüren Sie in sich hinein

Vorfreude, schönste Freude… so klingt es in einem Lied, das in meinen Kindertagen ganz fest zu diesen Tagen vor dem Weihnachtsfest gehörte. Von der Freude ist viel die Rede in dieser Zeit, in Liedern und auch sonst. Freuen Sie sich? Auf Weihnachten?

Und, wenn Sie sich an die vergangenen Jahre erinnern: War das Fest denn von Freude erfüllt? Mir begegnen Menschen, die verschiedene Erfahrungen machen. Da ist die Vorfreude der Kinder, die es kaum erwarten können. Sie freuen sich auf die Geschenke und sicher auch auf das ganz besondere Gefühl, die Weihnachtsatmosphäre. Zumindest bei mir war das als Kind einmal so. Aber mir begegnen auch Menschen, die sich vielleicht schon über das Weihnachtsfest hinauswünschen.

Da mag es sein, dass die Zeit wieder einmal viel zu kurz war, um alles zu erledigen. Es mag auch sein, dass ich in dieser Zeit besonders merke, was mir in meinem Leben fehlt, dass ich einsam bin, dass mein Leben so ganz anders verläuft, als ich es mir gewünscht hätte.

In alledem bleibt dieses Reden von der Freude. Der Advent ist nun, so kurz vor Weihnachten, zu einer großen Freudenzeit geworden. Es tut mir gut, ihn wirklich ernst zu nehmen. Vorbereiten auf Weihnachten heißt da nicht nur Geschenke kaufen und einpacken, Plätzchen backen, die Feiertage organisieren, Essen planen, Baum kaufen und was man sich so alles denken kann.

Die Vorbereitung besteht auch aus diesem „In-mich-hinein-Spüren“, zu merken, was mir in meinem Leben zu schaffen macht und wo ich mich wirklich unbändig freue, was mir Spaß macht und was eher Last ist.

Wichtig ist es nur, auch dieser Vorbereitung nicht auszuweichen. Mit dem, was ich da spüre, komme ich schließlich bei diesem vierten Advent an, wenige Tage vor dem großen Fest.

Da höre ich einen Aufruf aus der Bibel, aus dem Philipperbrief. Dort wird uns Menschen immer wieder neu zugerufen: Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: Freuet euch! Der Herr ist nahe!

Auch da ist von Freude die Rede, von einer ganz besonderen Freude. Es ist die Freude darüber, dass Gott in mein kleines Leben einziehen will, die Freude, dass ich ihn bei mir begrüßen darf. Diese Freude hat ihren Grund. Wenn er kommt, dann nimmt er all das, was mein Leben ausmacht und prägt, und taucht es in sein Licht. Da sollen auch die finsteren Momente, die mir Angst machen und auf die ich gar nicht so gern schaue, hell werden. Da mögen Angst und Trauer vielleicht nicht sofort verschwinden, aber sie können verwandelt werden und mir zur Kraft für den weiteren Weg werden.

Und Gott will auch meine Freude teilen, meinen Spaß am Leben, will sich mit mir freuen und mir so auch tiefe Erfüllung schenken. Darum ruft uns der vierte Advent auf zu dieser besonderen Freude, auf das, was in wenigen Tagen geschieht, was immer wieder geschieht, was wir aber besonders an diesem Fest feiern und was uns auch da gesagt wird: Ich verkündige euch große Freude, die allen Menschen geschenkt werden soll. Ich möchte Sie ermutigen, mit dieser Freude im Herzen die letzten Tage vor dem Weihnachtsfest zu verbringen und zu spüren, was dann durch dieses Fest geschieht. Einen schönen und gesegneten Adventssonntag wünscht Pfarrer Matthias Cyrus.