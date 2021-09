Die Stadtbibliothek in Bad Langensalza erhält Fördermittel vom Bund.

Geld für Bibliothek in Bad Langensalza

Bad Langensalza. Die Bibliothek in Bad Langensalza will einen Makerspace erschaffen. Der Bund fördert das Projekte mit 6000 Euro.

Mit 6000 Euro fördert der Bund die Stadtbibliothek in Bad Langensalza. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, stammt das Geld aus dem Programm „Vor Ort für Alle“, mit dem die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien ländliche Räume unterstützt. Das Geld dient der Schaffung eines sogenannten Makerspace, ein Raum, in dem sich Menschen treffen, um gemeinsam etwas zu tun, etwa Videos am Computer schneiden. Unterstützt wird auch das Projekt Lesegarten für Kindergartenkinder.