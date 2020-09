Die Angertische und die Denkmale in den drei Vogtei-Dörfern, hier Oberdorla, sollen in den nächsten Tagen überarbeitet werden.

Vogtei. Bis Mitte Oktober sollen die Arbeiten in Oberdorla, Niederdorla und Langula weitgehend abgeschlossen sein.

Geld für die Sanierung der Anger in drei Vogtei-Dörfern

Angertische und Denkmale in den drei Vogteidörfern Oberdorla, Niederdorla und Langula sollen in den kommenden Wochen erneuert werden. Diese Maßnahmen sind festgeschrieben im Dorferneuerungsprogramm und umfassen ein Gesamtvolumen von 40.000 Euro. Der Gemeinderat ermächtigte auf seiner jüngsten Sitzung Bürgermeister Christian Hecht (parteilos), die entsprechenden Aufträge an den günstigsten Bieter auszureichen.