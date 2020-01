Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geld für die Sanierung der drei Dorfanger

Bis zum 15. Januar, dem Mittwoch kommender Woche, müssen die Landgemeinde Vogtei und auch die Vogteier selbst die Anträge auf finanzielle Unterstützung durch das Dorferneuerungsprogramm stellen. Die Landgemeinde wurde vom Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und ländlichen Raum für die bis 2024 gehende, aktuelle Förderperiode in das Dorferneuerungsprogramm aufgenommen – als einzige Kommune im Unstrut-Hainich-Kreis. Das heißt, die Vogtei hat die Möglichkeit, Zuschüsse für Bauprojekte im Rahmen der Dorferneuerung zu beantragen. Das gilt ebenso für Privatpersonen, Vereine, Landwirte, Unternehmen und Kirchen.

Die ersten konkreten Pläne, was denn über das Programm saniert werden soll, stehen bereits fest: In allen drei Dörfern – in Oberdorla, Niederdorla und in Langula – betrifft das die Kriegerdenkmale und die Angertische. Das ist auch symbolisch zu sehen: Alle drei Orte sollen in gleichem Maße von dem Fördergeld einen Nutzen haben, heißt es aus der Verwaltung. Niederdorlas Anger profitierte bereits Anfang der 2010er-Jahre vom Dorfernerungsprogramm, in die Sanierung der Angermauer und des Pavillons flossen insgesamt etwa 130.000 Euro.

Auf einer Bürgerversammlung Ende November wurde im Haus Vogtei das gemeindliche Entwicklungskonzept vorgestellt. Verglichen mit anderen Kommunen war das Interesse an Information dort gering. Die Förderquote kann für Gemeinden, Gemeindeverbände und gemeinnützige juristische Personen bis zu 65 Prozent vom förderfähigen Brutto-Investitions-Volumen betragen.

Für die Beseitigung baulicher und gestalterischer Mängel können Privatpersonen, Vereine, Landwirte, Unternehmen und Kirchen Zuwendungen von bis zu 35 Prozent vom förderfähigen Brutto-Investitions-Volumen, jedoch höchstens 15.000 Euro je Gebäude erhalten.

Gegründet werden soll auch ein Dorfentwicklungsbeirat. Wer mitmachen möchte, kann sich bei der Gemeindeverwaltung melden unter Telefon: 03601/75100.