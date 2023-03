Geld für Kitas, Familienzentrum und soziale Projekte

Unstrut-Hainich-Kreis. Fördergeld vom Land fließt in viele soziale Projekte im Unstrut-Hainich-Kreis. Unter anderem werden die zwei Familienzentren in Mühlhausen und Bad Langensalza gefördert.

Aus dem Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ bekommt der Unstrut-Hainich-Kreis rund 770.000 Euro. Der Freistaat Thüringen fördert somit wieder die Entwicklung und Gestaltung einer nachhaltigen Sozial- und Bildungsinfrastruktur für Familien in der Region.

Geld fließt in die Weiterentwicklung von sechs Kindertagesstätten zu Thüringer-Eltern-Kind-Zentren. So erhält der Regionalverband der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Mitte-West-Thüringen fast 50.000 Euro und das Priorat für Kultur und Soziales 57.000 Euro. Auch die beiden Beratungsstellen für Eltern, Kinder und Jugendliche werden wieder mit Fördermitteln unterstützt.

Dem Arbeiter-Samariter-Bund werden 38.000 Euro für seine Anlaufstelle am Lindenbühl in Mühlhausen zur Verfügung gestellt. Das Diakonische Werk Eichsfeld-Mühlhausen erhält fast 30.000 Euro für seine Beratungsstelle in der Bad-Nauheimer-Straße in Bad Langensalza.

Ebenso werden die zwei Familienzentren in Mühlhausen und Bad Langensalza sowie das Frauenkommunikations- und Bildungszentrum in Bad Langensalza gefördert. Insgesamt fließen 142.000 Euro in die Familienzentren des Arbeiter-Samariter-Bundes in Mühlhausen und des Awo-Regionalverbandes in Bad Langensalza sowie rund 9000 Euro in das Frauenzentrum des „Frauen für Frauen“ in Bad Langensalza.

Die etablierten Projekte zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit und zur Stärkung der Erziehungskompetenzen junger Eltern werden auch 2023 weiter unterstützt. Das Diakonische Werk Eichsfeld-Mühlhausen, als Träger beider Projekte, erhält hierfür insgesamt 106.000 Euro.