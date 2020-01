Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geld für Sozialarbeiter an Grundschulen

Die Schulen im Unstrut-Hainich-Kreis können im Jahr 2020 mit knapp 1,24 Millionen Euro für Schulsozialarbeit rechnen. Das teilte Torsten Wolf von der Fraktion Die Linke am Donnerstag mit.

Das sei nahezu doppelt so viel Geld wie im vergangenen Jahr. Dies wurde laut Wolf erreicht, weil Linke, SPD und Bündnis 90 / Die Grünen in den Haushaltsverhandlungen zusätzliche 10,1 Millionen Euro durchsetzten. Mit dem Geld kann nun auch in Grundschulen und freien Schulen Schulsozialarbeit finanziert werden – 10,2 zusätzliche Vollzeitstellen. Grundschulen hatten in der Vergangenheit beklagt, keine Sozialarbeiter abzubekommen, obwohl diese auch an Grundschulen genügend Aufgaben hätten. Die Probleme begännen nicht erst in weiterführenden Schulen.