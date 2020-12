Geld für vier Einrichtungen im Unstrut-Hainich-Kreis

Der Landkreis unterstützt vier Einrichtungen und Vereine mit insgesamt mehr als 5000 Euro. Denn die aktuelle Corona-Lage erschwert derzeit ihre Arbeit.

500 Euro bekommt der Verein Soziale Arbeit der Thüringer Arbeitsloseninitiative in Mühlhausen. 1000 Euro erhält die Tafel in Bad Langensalza und 2850 Euro werden der Diakonie Eichsfeld-Mühlhausen für die Arbeit der Mühlhäuser Tafel und der Außenstelle in Schlotheim zur Verfügung gestellt. Das Jugendzentrum Grenzenlos der Arbeiterwohlfahrt in Bad Langensalza erhält 1000 Euro für die Kinder- und Jugendarbeit.

Den vier Einrichtungen wurden per Brief die symbolischen Schecks zugestellt, heißt es in der Mitteilung des Landratsamtes. Das Geld soll helfen, diese prekäre Situation zu überbrücken und die Einrichtungen in Ihrer Arbeit weiterhin zu unterstützen. Laut Mitteilung soll das Geld auch Dank und Wertschätzung für die geleistete Arbeit der letzten Monate sein. Das Landratsamt hat seit Beginn der Pandemie schon mehrfach Vereine und Einrichtungen finanziell unterstützt.