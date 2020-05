Landkreis. Die Schulen am Forstberg und die Regelschule in Bad Tennstedt werden saniert.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geld für zwei Schulen

Umfangreiche Schulsanierungen stehen in Bad Tennstedt und am Forstberg in Mühlhausen an. Das Landesamt für Bau und Verkehr hat die Förderung zugesagt. Der Landkreis hat den Vertrag unterschrieben.

In der Novalis-Regelschule in Bad Tennstedt sind Umbauarbeiten in den Bereichen Brandschutz, Energiekonzept, Barrierefreiheit sowie Heizungs- und Sanitäranlagen geplant. Die Kosten werden auf 4,5 Millionen Euro geschätzt. Die Sanierung der Grund- und Regelschule am Forstberg wird 1,1 Millionen Euro kosten. Dort werden Heizungs- und Sanitäranlagen erneuert. Beide Projekte werden zu zwei Dritteln aus der Schulbauförderung des Landes und zu einem Drittel mit Geld vom Kreis finanziert.