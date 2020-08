Den Sparkassen-Automaten An der Aue in Mühlhausen gibt es ab September nicht mehr.

Geldautomat „An der Aue“ in Mühlhausen wird stillgelegt

Der Geldautomat der Sparkasse „An der Aue“ in Mühlhausen wird zum 1. September still gelegt. Wie eine Sprecherin des Geldinstituts im Unstrut-Hainich Kreis auf Anfrage mitteilte, wolle man die Automaten-Standorte in der Kreisstadt konzentrieren, weil die Nutzung in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen sei. Mittlerweile überwiegen laut Sparkasse die Zahlungen mit Karte.

