Gemälde von Rolf Dieß im Stadtmuseum Bad Langensalza

Viele Gemälde von Rolf Dieß sind in einer Sonderausstellung des Stadtmuseums Bad Langensalza zu sehen.

Bad Langensalza. Die Vernissage zu „Vom Gegenständlichen zum Abstrakten – Menschendarstellungen in Form und Farbe“ findet am 3. März in Bad Langensalza statt.

Das Stadtmuseum in Bad Langensalza eröffnet eine neue Sonderausstellung mit den Gemälden von Rolf Dieß. Die Vernissage zu „Vom Gegenständlichen zum Abstrakten – Menschendarstellungen in Form und Farbe“ findet am 3. März um 17 Uhr statt und ist kostenfrei, teilt Stefan Schuchardt, Leiter des Stadtmuseums, mit. Bis 3. Juli werden die Kunstwerke ausgestellt.

Der Maler Rolf Dieß hat im Spiel mit Formen, Linien und Farben über gegenständliche Figuren bis zu entfernten Abstraktionen des Menschlichen geschaffen, so Schuchardt. Die Abstraktion der Farbe ist laut dem Museumsleiter eine Übersetzung seines Seelenzustandes in Malerei – „eine Assoziation von Farben und Farbklängen, eindringlich und authentisch“. Die Dieß-Gemälde sind die erste Ausstellung im Kunstkabinett nach längerer Pause.

TLZ-Newsletter für die Region Unstrut-Hainich Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Im Rahmen der Sonderausstellungen finden einmal im Monat von 17 bis 17.30 Uhr die „Kunstpausen“ im Stadtmuseum statt. Innerhalb von 20 min wird jeweils ein Gemälde von Rolf Dieß besprochen. Folgende Termine sind für die „Kunstpause“ geplant: 21. April, 19. Mai und 23. Juni. Die Gruppengröße für diese Veranstaltung liegt bei zehn Personen. Der Eintritt kostet 4 Euro oder 3 Euro für Ermäßigte plus 2,50 Euro für die Sonderführung.