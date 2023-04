Gemeinde im Unstrut-Hainich-Kreis kämpft gegen massiven Bevölkerungsschwund

Schlotheim soll unter anderem ein neues Bürgerhaus bekommen. Auch in den anderen fünf Ortschaften soll in den kommenden Jahren investiert werden.

Nottertal-Heilinger Höhen. Die Prognose für die kommenden Jahre ist düster. Um dagegen vorzugehen, will die Gemeinde jetzt rund 6,5 Millionen Euro investieren.

Mit einem Gemeindlichen Entwicklungskonzept will die Landgemeinde Nottertal-Heilinger Höhen ihre sechs Ortschaften zukunftsfähig aufstellen. Das Konzept wurde jetzt im Stadtrat besprochen und beim Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum (TLLLR) eingereicht.

Sollte die Landgemeinde in das Förderprogramm der Dorferneuerung aufgenommen werden, können in den kommenden fünf Jahren rund 6,5 Millionen Euro investiert werden. Bauvorhaben und Verschönerungen wurden bereits erarbeitet. Sogenannte Start- und Leitprojekte sollen in Schlotheim, Obermehler, Neunheiligen, Bothenheilingen, Issersheilingen und Kleinwelsbach abgearbeitet werden.

2040 könnte Einwohnerzahl auf 4200 Menschen sinken

Die Entscheidung, ob es das Konzept in das Programm geschafft hat, soll Anfang kommenden Jahres fallen. Dann könnten die Vorhaben u mindestens 65 Prozent gefördert werden. „Wir sind optimistisch“, sagt Bürgermeister Hans-Joachim Roth (CDU). Auch, wenn in direkter Nachbarschaft ein ähnliches Konzept abgegeben wurde. Denn auch die Landgemeinde Unstrut-Hainich will in das Förderprogramm aufgenommen werden.

Das Konzept umfasst viele Themen. Neben Finanzrahmen, Wohnungs- und Arbeitsmarkt, Ökologie und Infrastruktur hob Bürgermeister Roth unter anderem den demografischen Wandel hervor. Die Prognose ist düster: Laut Konzept könnten in den Ortschaften von Nottertal-Heilinger Höhen im Jahr 2040 nur noch 4200 bis 4800 Menschen leben. Aktuell sind es etwa 5600.

„Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Gemeinde wieder attraktiver wird“, sagt Roth. Dabei soll das Entwicklungskonzept helfen. Unter anderem mit einem konkreten Plan für besseren Tourismus. Dafür soll das Radwegenetz ausgebaut werden. Bis 2028 will die Landgemeinde dafür 1,35 Millionen Euro in die Hand nehmen. Ein Weg soll zwischen Schlotheim und Neunheilingen entstehen und die Landgemeinde später mit dem Radweg K2 nach Bad Langensalza und Bad Tennstedt verbinden.

Auch die Attraktivität der Ortskerne wird in den kommenden Jahren unter die Lupe genommen. „Wir müssen uns überlegen, ob wir Bauplätze weiter an den Ortsrändern genehmigen oder doch in die Ortskerne verlagern“, sagt Roth.

Die meisten Bauprojekte betreffen die Gestaltung prägnanter Punkte in den Ortschaften. So soll unter anderem in Bothenheilingen der Dorfanger erneuert werden. In Issersheilingen soll ebenfalls der Rosenanger in die Kur, in Kleinwelsbach der ehemalige Bahnhof. In Neunheilingen stehen die Sanierung der Gemeindeschänke, in Obermehler die Sanierung des Museums und der Außenanlagen am Bürgerhaus auf der Agenda. Schlotheim soll ein Bürgerhaus bekommen. Ein Raum für Feierlichkeiten fehlt dort aktuell noch.

Geld- und Zeitschienen sind variabel, sagt Bürgermeister Roth. „Das Projekt lebt und nichts ist in Stein gemeißelt. Wir wollen die bestmöglichen Ergebnisse, deshalb müssen wir flexibel bleiben“, sagt er.