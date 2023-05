Gemeinde im Unstrut-Hainich-Kreis will Kredit aufnehmen – darf aber nicht

Vogtei. Eine Gemeinde im Unstrut-Hainich-Kreis muss sich noch einmal mit dem Haushalt 2023 befassen. Eine übergeordnete Behörde genehmigt den Wunsch nach einer Kreditaufnahme nicht. Das ist der Grund dafür.

Der Haushalt für dieses Jahr muss in der Landgemeinde Vogtei überarbeitet werden. Das fordert die Kommunalaufsicht als Rechtsaufsicht. Die Begründung: Die Gemeinde brauche den gewünschten Kredit von 1,25 Millionen Euro nicht. Denn die große Zahl an Investitionen, in die das Geld fließen sollte, lasse sich nicht binnen eines Jahres umsetzen. Dafür hatte man sich zusätzlich um Geld aus dem Dorferneuerungsprogramm beworben.

Der Hauptausschuss des Gemeinderates der Landgemeinde Vogtei möchte dennoch den Kredit aufnehmen – und empfiehlt das auch dem Gemeinderat. Weil die Chancen schlecht stehen, über das Dorferneuerungsprogramm Geld für die Sanierung von Straßen zu bekommen, will das die Vogtei nun selbst angehen. Und das mit einem Kredit.

Denn Handlungsbedarf besteht an einigen Ecken in Oberdorla, Niederdorla und Langula.

Die Zeit drängt. Der Haushalt muss zur Gemeinderatssitzung am Montag, 22. Mai, 18 Uhr, im Landhotel in Niederdorla verabschiedet werden. Denn nur mit genehmigtem Haushalt lassen sich Fördermittel abrufen. So jene 54.000 Euro aus dem Leader-Programm für eine Multifunktions-Sportanlage in Oberdorla.

Entscheidung zu finanzieller Förderung erwartet

Auch auf Geld aus dem Förderprogramm zur Dorferneuerung setzt man in der Vogtei. Die besten Aussichten haben die Umgestaltung des Bereichs zwischen Anger und Haus Vogtei in Oberdorla, des Schenkhofes in Langula und die Sanierung der Straße Im Kober in Oberdorla.

Für diese Tage wird Post darüber erwartet, welche Vorhaben finanziell unterstützt werden. Kämmerer Torsten Hartmann erwartet, dass es – auch wenn Montag der Haushalt verabschiedet wird – noch einige Nachträge brauchen wird.