Gemeinde im Unstrut-Hainich-Kreis will vier Wohnblöcke kaufen

Die GWG will vier Wohnblöcke in Schlotheim verkaufen.

Schlotheim. Eine Wohnungsbaugenossenschaft möchte die Wohnblöcke verkaufen. Die Gemeinde prüft ihr Vorkaufsrecht.

Die Landgemeinde Nottertal-Heilinger Höhen lässt derzeit prüfen, ob der Kauf von vier Wohnblöcken in Schlotheim rechtlich möglich ist. Darüber informierte jetzt Bürgermeister Hans-Joachim Roth (CDU).

Bei den Wohnblöcken handele es sich um das Eigentum der Gemeinnützigen Wohnungsbaugenossenschaft (GWG) in Schlotheim, die die Komplexe nun an eine Immobiliengesellschaft veräußern will. „Wir wollen unser Vorkaufsrecht in Anspruch nehmen“, so Roth.

Sollten die vier Blocks an einen anderen Eigentümer gehen, sieht Roth wenig Chancen, ein zukunftsfähiges Konzept für das Wohngebiet zu erarbeiten. Die GWG teilt sich die Blöcke mit der Wohnbau GmbH, einer Tochterfirma der Landgemeinde.