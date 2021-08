Gemeinde Rodeberg will sich Protest von Eltern anschließen

Bevor der Gemeinderat am Dienstagabend in Eigenrieden tagte, forderten Eltern von Kindern der Gemeinschaftsschule Rodeberg vom Bürgermeister Klaus Zunke-Anhalt (CDU), sich dem Protest gegen die Pläne des Landkreises anzuschließen. Der will, aus Platzgründen, Zweit-und Drittklässler stundenweise in Lengenfeld unterrichten zu lassen. Im Gespräch sind derzeit montags bis donnerstags die ersten vier Stunden. Dann soll in Struth weiterunterrichtet werden.

Rodeberg. Die Eltern von Grundschülern in der Gemeinde Rodeberg sind verärgert. Auch die politische Gemeinde kündigte nun im Gemeinderat ihren Protest an. Worum geht es?

„Ich gehe mit Euch auf die Straße, wenn sich keine Lösung findet.“ Das sagt Klaus Zunke-Anhalt, Rodebergs CDU-Bürgermeister. Er kündigte, auch für den Gemeinderat, Dienstagabend vor Eltern der Gemeinschaftsschule Protest gegen die Pläne des Landkreises an, Zweit- und Drittklässler im neuen Schuljahr stundenweise an der Grundschule Lengenfeld unterrichten zu lassen. Denn in Struth fehlt Platz. Zwölf Klassen gibt es an der Schule, doch nur 14 Räume, drei davon sind Fachräume.

Zwar sei Zunke-Anhalt in die Suche nach Ausweichräumen involviert gewesen, nicht aber in die Entscheidung, kritisiert er. Wenn Kinder pendeln müssten, dann größere. Die seien selbstständiger, zudem gebe es eine Kooperation mit dem Gymnasium Lengenfeld. Wie der Protest weitergeht, wolle man vom Elternabend am Dienstag abhängig machen. „Die vom Kreis gefundene Lösung ist sicher finanziell die beste, nicht aber für die Kinder“, meint Zunke-Anhalt. Der Landkreis als Schulträger meint, in Struth gebe es keine geeigneten Räume. Das Aufstellen von Containern sei teurer als die Buskosten, die beim Pendeln entstehen. In der Grundschule Struth will der Kreis ab 2022 das Dachgeschoss ausbauen, um das Platzproblem zu lösen.