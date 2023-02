Gemeinde und Rat in Unstrut-Hainich würdigen Thomas Karnofka

Großengottern. Der Kommunalpolitiker aus Großengottern prägte über 40 Jahre lang den Ort und die Region mit.

Gut 40 Jahre lang hat sich Thomas Karnofka (FW) für das kommunale und politische Geschehen aktiv eingesetzt. Seinen Heimatort Großengottern hat er als Bürgermeister vor und nach der Wende und als Ratsmitglied maßgeblich mitgeprägt und als Kreistagsmitgliedüber 17 Jahre lang auch die Region. Zum Jahreswechsel hat er aus gesundheitlichen Gründen sein letztes Amt abgegeben, den Sitz im Landgemeinderat Unstrut-Hainich. In dessen jüngster Sitzung wurde er gewürdigt, war selbst aber nicht anwesend. Gewürdigt wurde er von Landgemeinde-Bürgermeister Uwe Zehacek (FW) und Thomas Schneider (FW-Fraktion und Ortschaftsbürgermeister von Großengottern). Zehaczek lobte „seine guten Ideen, klugen, weitsichtigen Entscheidungen und auch kritischen Anmerkungen“, die immer der Entwicklung der Gemeinde dienten. Karnofka habe maßgeblichen Anteil daran, dass Großengottern Grundzentrum wurde, ein Grundstein für die Landgemeinde, die er ebenfalls befürwortete.

Gute Wünsche vom Bürgermeister der Landgemeinde

Er habe sehr viele Verdienste. Beispielhaft erwähnte Zehaczek die Gründung der ersten Awo-Ortsgruppe in den neuen Bundesländern, das neue Feuerwehrgerätehaus, die Mitwirkung in Vereinen und – sichtbares Zeichen von Karnofkas Zuneigung zu allem Maritimen – den Kindergarten „MS Sonnenschein“, der die Form eines Schiffes hat. 2019 wurde er zum Ehrenbürger ernannt. Er wünsche ihm im Namen der Gemeinde „alles erdenklich Gute, Gesundheit, Glück und Freude, sowie Zeit für Familie und Freunde“, so Zehaczek.

Thomas Schneider hob hervor, dass Karnofka stets das Bestmögliche für die Gemeinde erreichen wollte, Weitblick zeigte, immer ein offenes Ohr für alle hatte, dabei hartnäckig blieb und doch auch gelassen und bescheiden. Er habe „großartige Leistungen“ für die Gemeinde gebracht und dafür viel Zeit geopfert.

Bereits vor einiger Zeit hatten Dieter Facklam, FW-Gemeinderat und ehemals Direktor des Gymnasiums, Veronika Klein vom Spittelverein und Ortschronistin Ingrid Baumgardt Karnofka im Amtsblatt gewürdigt. Auch sie erinnerten an die vielen infrastrukturellen und kulturellen Einrichtungen, die er vorangebracht hat – bis hin zu seinem Kampf um die B 247-Umgehung, die gerade gebaut wird.

„Ich möchte keine Stunde missen“, hatte Karnofka selbst schon 2020 über sein politisches Leben gesagt. Im Dezember sagte er zum Abschied: „Es war eine äußerst spannende Zeit.“ Für ihn rückte Stefan Müller in den Rat nach.