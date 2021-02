Gemeinde Unstrut-Hainich mit erstem Rollstuhleinkaufswagen

Einen Einkaufswagen für Menschen mit Handicap gibt es seit wenigen Tagen in einem Einkaufsmarkt in Großengottern. Hier sind Initiator Marco Pompe, Bürgermeister Uwe Zehaczek und Marktleiterin Jacqueline Orschel (von links) zu sehen.

Ein Einkaufswagen für Menschen mit Handicap steht seit wenigen Tagen vor einem Lebensmittelgeschäft am Ortseingang von Großengottern. Wie Marco Pompe von der Initiative „Ich lebe ohne Hindernisse“ mitteilt, könne der Wagen innerhalb von Sekunden an nahezu jedes Rollstuhlmodell angehängt werden. Dies geschehe über zwei flexible Clips, sie würden an die Tritthalterungen im vorderen Bereich des Rollstuhls geheftet. So könne sich der Rollstuhlfahrer komplett auf die Steuerung des Rollstuhls und den Einkauf im Markt konzentrieren und müsse sich nicht wie bisher mit einer Hand am Rad und der anderen am Einkaufswagen durch die Gänge manövrieren.