Gemeinde Unstrut-Hainich will kräftig investieren

Im Bereich Hohe Straße, Ecke Ziegelstraße in Großengottern sammelt sich an nassen Tagen das Wasser. Die Straßen sollen instandgesetzt werden. Eine halbe Million investiert die Landgemeinde dafür.

Knapp zehn Millionen Euro umfasst der Haushalt der Landgemeinde Unstrut-Hainich für 2021. Etwa 1,6 Millionen Euro macht der Vermögenshaushalt aus. Hier sind jene Investitionen festgelegt, die die Bürger direkt zu sehen bekommen werden.

Einer der größten Brocken fließt dabei nach Großengottern. Der Bereich Hohe Straße, Hoher Graben, Ziegelstraße soll saniert werden. Bisher ist die Fahrbahn dort unbefestigt. Gerade an Regentagen bilden sich große Pfützen. 500.000 Euro sind dafür veranschlagt. In die Planungen wurden bereits 50.000 Euro investiert. Die Gemeinde rechnet mit Erstattungen der Straßenausbaubeiträge vom Land in Höhe von 300.000 Euro. Fördermittel fließen nicht. Außerdem soll die Erneuerung der Nebenanlagen in der Kreuzstraße geplant werden. Diese Bauarbeiten sollen 2022 starten.

Straßen in Großen- und Altengottern

Im benachbarten Altengottern soll der Dammweg in die Kur kommen. Dieses Jahr werden 10.000 Euro in die Planungen investiert, nächstes Jahr 280.000 Euro für die Umsetzung. Wiederum ein Jahr später, 2023, soll die Backhausgasse instandgesetzt werden. Nach jetzigem Stand sollen für Planung und Bauarbeiten 450.000 Euro in die Hand genommen werden.

Noch unklar ist der Bau einer Einfahrt für das neue Seniorenheim, welches derzeit in Großengottern am Ortsausgang Richtung Bad Langensalza entsteht. Laut Haushaltsvorbericht werden die Kosten für diese Zufahrt auf 55.000 Euro geschätzt. Die Gemeinde habe mündlich zugesagt, die Hälfte der Kosten zu übernehmen. Schriftlich festgelegt wurde dazu aber bis dato nichts. Dieser Umstand wurde im Gemeinderat kritisiert.

In Flarchheim und Großengottern soll die Straßenbeleuchtung weiter auf energie- und damit kostensparende LED-Leuchten umgerüstet werden. Etwa 48.000 Euro wird das kosten.

Turnhallendach und Bad müssen saniert werden

Ein weiterer großer Posten im Vermögenshaushalt ist die Turnhalle in Großengottern. Dort muss das Dach repariert werden. Dieses ist undicht und weist Regenschäden auf. Damit das Gebäude nicht noch mehr in Mitleidenschaft gezogen wird, müsse das Dach so schnell wie möglich instandgesetzt werden, hieß es. Für etwa 200.000 Euro sollen Dachhaut und Dämmung erneuert und weitere Maßnahmen umgesetzt werden.

Hohe Investitionen braucht es auch im Freibad Weberstedt. Die Beckenumrandung und die Filteranlage müssen saniert werden. Für beides wird nach jetzigem Stand mit Ausgaben von etwa 210.000 Euro gerechnet – für 2022. In diesem Jahr sollen zunächst Planungsleistungen für 12.000 Euro finanziert werden. Für die Umsetzung setzen der Förderverein und die Gemeinde auf Fördermittel. Doch bisherige Anträge wurden nicht berücksichtigt.

Ob und inwieweit die Landgemeinde die Investitionen aus eigener Kraft stemmen will, wurde im Gemeinderat debattiert. Letztlich brauche es dazu eine politische Grundsatzentscheidung, sagte Andreas Svoboda (CDU). Jeremi Schmalz (CDU), selbst im Förderverein aktiv, sagte, dass auf die Mängel in den jährlichen Abnahmen regelmäßig hingewiesen werde. „Irgendwann werden wir uns damit beschäftigen müssen“, so Schmalz.

Vorhaben in mehreren Kindergärten

Investiert werden soll auch in die Kindergärten in den einzelnen Ortschaften. Umgestaltet werden soll der Außenbereich der Kita in Altengottern. Im Garten der Einrichtung in Großengottern soll ein Dach zum Schutz vor Sonne und Regen montiert werden. 2021 wird das Projekt geplant (3000 Euro) und 2022 umgesetzt (30.000 Euro). Zudem sollen in die Jahre gekommene Spielgeräte ersetzt und der Spielbereich neu gestaltet werden. Auch dieses Vorhaben wird dieses Jahr geplant und kommendes Jahr für etwa 100.000 Euro umgesetzt.

Für den Bauhof der Gemeinde soll Technik eingekauft werden: Ein Radlader für 85.000 Euro, ein Transporter für 30.000 Euro sowie Kleingeräte für 10.000 Euro. Durch den Verkauf alter oder nicht mehr benötigter Geräte rechnet die Gemeinde mit Einnahmen von etwa 10.000 Euro.

Finanzielle Freiräume werden knapp

Mit dem Blick in die nähere Zukunft verbindet die Kämmerei eine Warnung. Denn die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist bedroht. Zwar werde die Landgemeinde kontinuierlich Kredite abbezahlen, die Pro-Kopf-Verschuldung werde sinken und es werde auch finanzielle Freiräume geben – doch werden diese eben knapp bemessen sein. Es müsse über mögliche Einnahmequellen beziehungsweise geringere Ausgaben nachgedacht werden, so der Auftrag an Gemeinderat und Bürgermeister.

Uwe Zehaczek (Freie Wähler) sagte in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates, dass ihm ein Schreiben vom Land Hoffnung mache. Die Schlüsselzuweisungen sollen erhöht, pandemiebedingte Steuerausfälle kompensiert werden. Zudem soll es mehr Geld für den kommunalen Straßenbau geben.