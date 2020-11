Gemeindefusion ist Thema in Anrode

Mit der Änderung der Grund- und Gewerbesteuer sowie den Benutzungsgebühren der Kindergärten beschäftigt sich der Gemeinderat Anrode am Donnerstag, 19. November, 19.30 Uhr, im Kulturhaus in Bickenriede. Auf der Tagesordnung steht auch die Vorstellung der Masterarbeit von Gemeinderatsmitglied Michael Kaiser mit dem Titel „Gemeindefusion in Thüringen am Beispiel der Gemeinde Anrode.“