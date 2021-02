Die obersten Stockwerke in der Gemeinschaftsunterkunft Obermehrler wurden wegen der Rauchentwicklung mit der Drehleiter evakuriert.

Obermehler. Ein Brand in der Gemeinschaftsunterkunft in Obermehler sorgte Samstagabend für einen Großeinsatz von Feuerwehren, Rettungsdiensten und Polizei.

Gemeinschaftsunterkunft brennt in Obermehler

19 Menschen mussten am Samstagabend nach einem Brand in der Gemeinschaftsunterkunft in Obermehler vom Rettungsdienst medizinisch versorgt werden, zwei Verletzte kamen mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.