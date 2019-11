Genossenschaft soll Lädchen in Schönstedt erhalten

Mit einer Genossenschaft wollen die Schönstedter das Dorflädchen erhalten. Gegründet werden soll sie am 29. November. Die Nachricht war in der Bürgerversammlung im September verkündet worden: Betreiberin Elfi Reinz gibt den „Landmarkt mit Herz“ zum Jahresende auf. Damals hatte Bürgermeister Egbert Zöllner (parteilos) die Gründung einer Genossenschaft ins Spiel gebracht. Dafür braucht es Ehrenamtliche. Seitdem liegen Listen aus, auf denen sich Unterstützer eintragen sollen.

150 Schönstedter wollen sich engagieren und haben bis jetzt schon unterschrieben. Das freut Zöllner, Christel Galek und Elfi Reinz, die die Genossenschaftsgründung in die Hand genommen und dafür viele Stunden investiert haben.

„Wir brauchen einen Laden im Ort“, sagt Zöllner. Denn der Einkaufsmarkt ist auch Ort der Kommunikation. Dort trifft man Bekannte, kann Kaffee trinken und ins Gespräch kommen. Zudem gibt es im Geschäft Post, Reinigung und Bäckerstand. Das soll auch so bleiben. Geplant ist, dass künftig zudem Geld beim Bezahlen abgehoben werden kann. Auch die Öffnungszeiten sollen so bleiben.

Der Übergang soll nahtlos erfolgen – ohne einen Tag der Schließung. Doch zunächst muss das Startkapital geklärt sein. Das soll über den Verkauf von Genossenschaftsanteilen zusammenkommen. „Jetzt müssen wir Nägel mit Köpfen machen“, sagen Zöllner, Galek und Reinz. 100 Euro soll ein Anteil kosten. Wer sich beteiligten will, kann sich im Lädchen oder bei der Gemeinde melden. Die Drei haben den Kapitalbedarf aktuell noch einmal kalkuliert, 30.000 Euro müssen zusammenkommen. Deshalb hoffen sie auf Unternehmen, die die Genossenschaftsgründung unterstützen.

„Das Lädchen muss nicht aufgebaut werden“, sagen Zöllner und Galek. Denn das Geschäft läuft und hat Erfolg. „Wenn es keine schwarze Zahlen schreiben würde, würden wir nicht so viel Herzblut hineinstecken“, so der Bürgermeister. Auch Kindergarten wird beliefert von dem Lädchen, bekommt Getränke, Obst und Milch. Vereine kaufen für ihre Feiern auf Kommission. Außerdem gebe es genug Kunden, Schönstedt hat 1200 Einwohner, der dazugehörige Ortsteil Alterstedt 200.

Nach Ansicht von Zöllner könnte weder die Gemeinde noch ein Verein den Einkaufsmarkt allein stemmen. „Je mehr wir ins Boot holen, umso besser“, sagt er. Deshalb hält er die Variante mit einer Genossenschaft für die beste. Ballstädt ist dabei Vorbild für Schönstedt. Denn dort hat das Modell bereits Erfolg. Seit 2014 betreiben die Bürger einen Tante-Emma-Laden in dem 600-Einwohner-Ort im Landkreis Gotha.

Die Genossenschaft hat klare Regeln. Es wird ein Aufsichtsrat gewählt und es finden regelmäßig Versammlungen statt, wo die Genossenschaft Rechenschaft ablegen muss.

Elfi Reinz hatte vor vier Jahren den Einkaufsmarkt übernommen, nachdem sich die Tegut-Kette aus Schönstedt zurückzog. Sie will den „Landmarkt mit Herz“ wie sie ihn nannte, nicht weiterführen, weil sie sich mehr um die Kinder kümmern will. Der jüngste der drei Söhne ist sechs Jahre alt. Seitdem ihr Mann Matthias Reinz Bürgermeister in Bad Langensalza sei, habe er nicht mehr so viel Zeit für die Familie. Ehrenamtlich aber will sie sich weiter für das Lädchen engagieren.

Gründung der Genossenschaft: 29. November, 19 Uhr, Saal der Gemeinde