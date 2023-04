Genuss erleben im Rathauskeller in Bad Langensalza

Bad Langensalza. Zeit zum Genießen bieten die KTL Kur und Tourismus Bad Langensalza GmbH und andere Anbieter ab 29. April, immer jeden letzten Samstag im Monat, im Rathauskeller an.

Gemeinsam mit die Stiftung Landleben aus Kirchheilingen und dem Thüringer Vinarium Erfurt laden die Kur und Tourismus Bad Langensalza GmbH ab 29. April an jedem letzten Samstag im Monat Besucher und Bürger zu den Genuss-Tagen in das historische Kellergewölbe unter dem Rathaus ein. Saisonal, regional und frei von Zusätzen, das ist der Anspruch an die Veranstaltung und die angebotenen Produkte, heißt es in der Ankündigung. Zwischen 11 und 17 Uhr gibt es bei freiem Eintritt den Genussmarkt mit Verkostung und Verkauf. Eine moderierte Weinverkostung steht von 14.30 bis 15.30 Uhr zum ersten Mal auf dem Plan. Karten dafür gibt es in der Touristinformation Bad Langensalza.