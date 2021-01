Der Parkplatz am Blobachkreisel in Mühlhausen ist nur spärlich genutzt. Sinnbild für die leere Innenstadt.

Geschäfte in Mühlhausen am Montag offen trotz Lockdown?

Mühlhausen. Offenbar denken auch einige Mühlhäuser Händler darüber nach, sich an der Initiative „Wir machen auf – Lockdown beenden“ zu beteiligen. Über das Internet wurden Gewerbetreibende deutschlandweit zum Protest gegen die Corona-Beschränkungen aufgerufen. Sie sollen am Montag, 11. Januar, ihre Geschäfte öffnen und damit absichtlich gegen die Verordnungen verstoßen. Auch Mühlhäuser Gewerbetreibende haben die Aktion auf ihren Facebookseiten geteilt.

Die Aktion werde in der Händlerschaft wahrgenommen, bestätigt Jan Riemann von der Händlerinitiative Zurück in die Mitte (ZiM) unserer Zeitung. Offizielle Anfragen, sich gemeinsam an dem Protest zu beteiligen, habe es bislang jedoch nicht gegeben. Riemann sagt, er habe Verständnis für die schwierige Situation, er halte die Aktion aber für den falschen Weg.





Zwar sei die wirtschaftliche Lage gerade für Gastronomen und Einzelhändler, aber auch andere Gewerbetreibende, sehr problematisch, so Riemann. Aber die gegenwärtigen Corona-Maßnahmen und damit der Lockdown seien demokratisch beschlossen worden. „Viele Geschäfte werden auf der Strecke bleiben“, befürchtet Riemann. Deshalb müssten die Maßnahmen zu gegebener Zeit ernsthaft hinterfragt werden. Doch jetzt absichtlich dagegen zu verstoßen, sei nicht das richtige Mittel.

Zu klären sei unter anderem, warum die Unternehmer nicht früher in die Maßnahmen des neuerlichen Lockdowns eingebunden wurden. Es sei länger klar gewesen, dass es eine zweite Welle geben werde. Auch organisatorisch liege einiges im Argen, unter anderem, was die Auszahlung der Hilfsgelder angehe. Es seien aus Riemanns Sicht fehlerhafte Entscheidungen getroffen worden, die aufgearbeitet werden müssten.

Auslöser der initiierten Protest-Aktion soll eine Telegram-Gruppe im Internet sein, die sich an Händler und Verbraucher richtet, gegen die Corona-Maßnahmen zu verstoßen. Seit dem 19. Dezember sind die Geschäfte nach dem ersten Lockdown im Frühjahr erneut geschlossen.