Geschäftsideen in die Realität umsetzen: Beratungstag für Gründer in Mühlhausen

Mühlhausen. Gründerinnen und Gründer bekommen in Mühlhausen Infos aus erster Hand für den erfolgreichen Unternehmensstart.

Gemeinsam wollen die Teams der ThEx Enterprise und der Smart City Mühlhausen die Gründerszene im Unstrut-Hainich-Kreis stärken und dabei helfen, dass Gründerinnen und Gründer ihre Geschäftsideen in die Realität umzusetzen können.

Dazu findet am Dienstag, 22. August, 10 bis 17 Uhr, ein Beratungstag in der Stadt-Werkstatt am Steinweg 4 in Mühlhausen statt.

Die Projektmitarbeiter präsentiert das Projekt ThEx Enterprise und erläutern, wie Gründerinnen und Gründer auf ihrem Weg begleitet und unterstützt werden.

In einem Workshop erhalten Teilnehmerinnen und Teilnehmer Einblicke und hilfreiche Tipps für die Planung und Umsetzung ihrer Gründungsvorhaben. Zudem besteht die Möglichkeit, sich in persönlichen Gesprächen mit Expertinnen und Experten zu allen Aspekten der Gründungsvorhaben beraten zu lassen. Dabei geht es um Finanzierung, Businessplan, Marketingstrategien oder rechtliche Fragen.

Die Teilnahme am Beratungstag ist kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich unter www.thex.de/veranstaltungen oder telefonisch unter 036202/26266.