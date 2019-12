Mühlhausen. Besonderes Unterrichtsmaterial erhielten jetzt die Grundschüler in Mühlhausen in der Friedenstraße geschenkt.

Geschenk in der Adventszeit

Die Grundschüler des Evangelischen Schulzentrums in der Friedenstraße in Mühlhausen näherten sich auf besondere Weise der Heiligen Nacht: mit zwei Adventssingen und einem Adventsweg mit 24 Kerzen.

Beides passierte im Foyer der Schule. Für die 188 Mädchen und Jungen eine aufregende Zeit. Schulleiterin Claudia Gärtner hat das Adventssingen wiederbelebt. Eine neue Erfindung ist es nicht. Schon immer wurde in der Vorweihnachtszeit gesungen – zumeist auf einer der oberen Etagen und in der jeweiligen Klassenstufe.

In diesem Advent standen sie alle jeweils montags und donnerstags gemeinsam zu Unterrichtsbeginn im Eingangsbereich und sangen Advents- und Weihnachtslieder. Parallel dazu wurde täglich ein Licht auf dem Adventsweg angezündet, damit die Vorfreude auf die Heilige Nacht wächst.

Gemeinsames Singen wieder eingeführt

„Es wird zu wenig gesungen“, bedauert Claudia Gärtner. Dass die Kinder genug Lieder kennen, dafür sorgt Marina Lübbecke im Musikunterricht. Im Foyer hatte sie ihr Keyboard dabei und begleitete den adventlichen Grundschulchor. Dabei standen die Älteren auf der Treppe und die Jüngeren vor dem Adventsweg. „Macht hoch die Tür“ oder „Maria durch einen Dornwald ging“ sangen sie ebenso wie „In der Weihnachtsbäckerei“.

Manchmal gab es dann noch eine Überraschung in Form eines Geschenkes. Dafür sorgten Helge Wittmann und Sebastian Herbst vom Rotary-Club Mühlhausen. Sie brachten eine Mathekiste mit und überraschten bereits die fünfte Schule im Landkreis. Bisher sind die Kisten in den Grundschulen Lengenfeld unterm Stein, Körner, in der Förderschule und in der Grundschule Janusz Korczak in Mühlhausens Ortsteil Höngeda übergeben worden. Anlass dort war die Einweihung des neuen Schulgebäudes vor wenigen Wochen.

Wer sich ebenfalls über solch eine didaktische Hilfe im Unterricht freuen würde, kann sich beim Rotary-Club melden, sagt Wittmann.

Die Unterrichtsmittel sind von Werkstätten für Behinderte im Ruhrgebiet gefertigt worden und ein nützlicher Begleiter für den Matheunterricht.