Geschichte eines Fotos vor den Toren Mühlhausens

Oberdorla. Ein Foto aus der Nähe von Oberdorla ging und die Welt. Die Erinnerungen an das Ereignis sind verfilmt. Nun will die Regisseurin mit den Menschen in der Region erneut ins Gespräch kommen.

Der ab 2019 in Oberdorla gedrehte Film „Die Ecke“ läuft am Sonntag, 23. April, ab 23.05 Uhr im MDR-Fernsehen.

Dabei geht es um ein rätselhaftes Foto aus dem Zweiten Weltkrieg – entstanden an der Ecke Heyeröder Straße / Sperlingsberg. Das Foto mit dem erschossen US-amerikanischen Soldaten, weiteren GIs und einem Panzer ging um die Welt. Regisseurin Christa Pfaffenrott kam für den Film ins Gespräch mit Zeitzeugen, die mit ihren Erinnerungen den Film prägen.

Pfafferott wird am Mittwoch, 25. April, ab 19 Uhr, auch in der Stadtbibliothek in Mühlhausen erwartet. Dann wird der Film erneut gezeigt, soll es ein Podiumsgespräch geben. Zur Premiere im November in Oberdorla war das Haus Vogtei nahezu bis auf den letzten Platz gefüllt.